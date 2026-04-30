Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sağlık durumuyla gündeme geldi. Yoğun çalışma temposu sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenilen "Hilmi Güler kimdir, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl" konuları araştırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede Güler’in tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve detaylı tetkikler için sevk edildiği belirtildi.

ORDU BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1966 yılında Ordu Lisesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi ve aynı üniversitede yüksek lisans ile doktora yaptı.

Akademik ve idari görevlerinin ardından TUSAŞ, TÜBİTAK, ERDEMİR ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kurumlarda görev aldı. 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alan Güler, 22. ve 23. Dönem Ordu milletvekili olarak görev aldı. 2019 ve 2024 yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.​

HİLMİ GÜLER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Hilmi Güler yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi amacıyla tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Açıklamada, Güler’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası