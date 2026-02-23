Yemek hazırlarken tadına bakmak, denize girmek, bayılmak ya da yanlışlıkla bir şey yiyip içmek gibi hallerin orucu bozup bozmadığı konusu sıklıkla sorgulanıyor. Orucu bozan ve bozmayan hususlar Ramazan ayında araştırılırken en çok ''Oruçluyken yemeğin tadına bakmak orucu bozar mı?'' sorusu gündeme geldi.

Oruç tutan milyonlarca kişi, günlük hayatta karşılaştıkları durumların orucu etkileyip etkilemediğini, hangi durumlarda orucun bozulduğunu araştırıyor. Özellikle de iftar saatine doğru yemek hazırlığı yapanlar ''Oruçluyken yemeğin tadına bakmak orucu bozar mı?'' sorusuna sıklıkla cevap arıyor.

Yemek yaparken tuzunu veya kıvamını kontrol etmek amacıyla lokmayı yutmadan ağızda tatmak, orucu bozmaz. Davranışın gereksiz yere yapılması ise hoş karşılanmaz.

Yani yutmadan yemeğin tadına bakmak, sakız çiğnemek, serinlemek için yıkanmak orucu bozmazlar ise de tenzihen mekruhturlar.

UNUTARAK YEMEK VE İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olduğunu hatırlamadan yiyip içen kişinin orucu geçerliliğini korur. Kişi hatırladığı anda yeme ve içmeyi bırakmalı ve orucuna devam etmelidir.

ORUÇLUYKEN MİSVAK KULLANMAK, KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken misvak kullanmak, hacamat olmak, kan aldırmak orucu bozmaz ve mekruh da değildir.

BAYILMAK VE DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Bayılmak, uyumak gibidir. Uzun veya kısa süre bayılmak, denize girip hemen çıkmak orucu bozmaz. Denizde vücudun içine su kaçarsa oruç bozulur.

