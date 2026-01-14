Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1), 12 Nisan 2026 tarihinde uygulanacakt. Sınava başvurular, 14 Ocak-3 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacak.



ÖSYM duyurdu! YÖS başvuruları başladı (2026 YÖS başvuru kılavuzu)

BAŞVURU KILAVUZUNDA AYRINTILARA YER VERİLDİ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖS NEDİR?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun, yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edildi, yerine "TR-YÖS" yapılması kararı alındı.

Öte yandan, TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.

TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.



