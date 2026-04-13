ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar netleşti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile birlikte hem başvuru şartları hem de ÖTV’siz satın alınabilecek araçların kapsamı yeniden belirlendi. Şartlar neler, hangi model arabalar ÖTV'siz satılacak merak edilirken ÖTV'siz araç modelleri listesi netlik kazandı.

Yeni uygulamayla birlikte bilhassa ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan bireyler için önemli bir hak genişlemesi sağlanırken, araç listesi ve yerli üretim şartı da dikkat çekti. İşte detaylar...

ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için engelli bireylerin belirli şartları sağlaması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan kişiler haktan faydalanabilecek.

Satın alınacak aracın toplam vergiler dahil satış fiyatının yaklaşık 2 milyon 874 bin liranın altında olması ve en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması şartı aranıyor.

ÖTV’siz alınan araçlar ise 10 yıl boyunca satılamıyor.

HANGİ MODEL ARABALAR ÖTV’SİZ SATILACAK?

ÖTV muafiyeti kapsamında yalnızca belirlenen yerli üretim oranını karşılayan modeller satışa sunulabiliyor. Bu kapsamda Togg T10X ve Togg T10F gibi yerli elektrikli araçlar öne çıkarken, Fiat Egea ailesi de listeye dahil ediliyor.

Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi Türkiye’de üretimi bulunan modeller de ÖTV'siz araçlar arasında.

ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ LİSTESİ

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel

Fiat Egea Easy 1.6 Otomatik

Fiat Egea Urban 1.6 Manuel

Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik

Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel

Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik

Fiat Egea Street 1.6 Otomatik

Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik

Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik

Fiat Egea Limited 1.6 Otomatik

Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC

Renault Clio esprit alpine TCe 115 EDC

Renault Duster evolution Eco-G 120 hp

Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp

Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp

Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg

Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil

Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil

Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil

