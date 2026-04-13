ÖTV'siz araç modelleri listesi! Şartlar neler, hangi model arabalar ÖTV'siz satılacak?
ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar netleşti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile birlikte hem başvuru şartları hem de ÖTV’siz satın alınabilecek araçların kapsamı yeniden belirlendi. Şartlar neler, hangi model arabalar ÖTV'siz satılacak merak edilirken ÖTV'siz araç modelleri listesi netlik kazandı.
Yeni uygulamayla birlikte bilhassa ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan bireyler için önemli bir hak genişlemesi sağlanırken, araç listesi ve yerli üretim şartı da dikkat çekti. İşte detaylar...
ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?
ÖTV muafiyetinden yararlanmak için engelli bireylerin belirli şartları sağlaması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan kişiler haktan faydalanabilecek.
Satın alınacak aracın toplam vergiler dahil satış fiyatının yaklaşık 2 milyon 874 bin liranın altında olması ve en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması şartı aranıyor.
ÖTV’siz alınan araçlar ise 10 yıl boyunca satılamıyor.
HANGİ MODEL ARABALAR ÖTV’SİZ SATILACAK?
ÖTV muafiyeti kapsamında yalnızca belirlenen yerli üretim oranını karşılayan modeller satışa sunulabiliyor. Bu kapsamda Togg T10X ve Togg T10F gibi yerli elektrikli araçlar öne çıkarken, Fiat Egea ailesi de listeye dahil ediliyor.
Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi Türkiye’de üretimi bulunan modeller de ÖTV'siz araçlar arasında.
ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ LİSTESİ
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel
Fiat Egea Easy 1.6 Otomatik
Fiat Egea Urban 1.6 Manuel
Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik
Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel
Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik
Fiat Egea Street 1.6 Otomatik
Fiat Egea Limited 1.6 Otomatik
Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC
Renault Clio esprit alpine TCe 115 EDC
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp
Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp
Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp
Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg
Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil