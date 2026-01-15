TUSİAD yeni başkanı Ozan Diren oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DİMES CEO'su Ozan Diren yapılan oylama sonucunda 165 oyla yeni başkan seçildi. Peki TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir?

Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanlığına seçilen Ozan Diren, sanayi tecrübesi ve girişimcilik yaklaşımıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Diren’in, yeni dönemde TÜSİAD’ın politika, üretim ve inovasyon odaklı hedeflerine yön vermesi beklenirken, “Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren kimdir?” sorusu da merak konusu oldu.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

Ozan Diren 2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.





