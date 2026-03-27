Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım ismi gündeme geldi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı olarak seçilen Yalım, daha önce milletvekili olarak da görev almıştı. Son günlerde hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Özkan Yalım kimdir, hangi partiden?

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 yılında Uşak'ın Esme ilçesinde dünyaya gelen Özkan Yalım, lise mezunudur. Siyasi kariyeri öncesinde iş adamı olarak tanınan Yalım, uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu.

25, 26 ve 27. dönemde Uşak Milletvekilli seçildi. 26. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÖZKAN YALIM HANGİ PARTİDEN?

Özkan Yalım, siyasi hayatını Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde sürdürmektedir. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Uşak Milletvekili olarak görev yapan Yalım, partisi içinde aktif görevler üstlendi.

31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Uşak Belediye Başkanlığı için yarışan Yalım, seçimleri kazanarak göreve geldi.

