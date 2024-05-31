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Partisinden istifa eden Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Partisinden istifa eden Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti&#039;ye katıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'de istifalar devam ederken bir isim daha partiden ayrıldığını duyurdu. Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın görevden ayrıldığını açıklamasının ardından istifa mı etti, neden araması yapıldı. Açıklamanın ardından vatandaşlar İYİ Parti'de kaç milletvekili var gündeme geldi.

31 Mart yerel seçiminin ardından istenilen sonuç elde edilemeyince Meral Akşener görevinden ayrıldı. Seçim sonucunda genel başkan olan Müsavat Dervişoğlu'dan sonra istifalar artmaya devam etti. İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya hakkında kimdir, hangi partiye geçecek aramaları yapıldı. Hayatı ve biyografisi...

Aykut Kaya, partiden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

 "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım"

Kaya'nın paylaşımının devamında şu sözler yer aldı:

"Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim.

Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Partiden istifa eden Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı - 1. Resim

AYKUT KAYA KİMDİR?

1978 yılında Kayseri'de doğan isim iş insanı, siyasetçi ve  28. dönem Antalya milletvekilidir. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Manavgat'ta tamamlayan isim üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünde bitirdi.

2021 yılında İYİ Parti'ye katılarak siyasi hayatına başlayan isim 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili seçilmişti.

Partiden istifa eden Aykut Kaya, 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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