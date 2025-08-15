Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi 15 Eylül 2025 Cuma günü birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasındadır İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden listeyi paylaştı. Peki, "Pendik'te sular ne zaman gelecek?" İşte tüm detaylar...

Pendik su kesintisi 15 Eylül 2025 Cuma günü birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı listeye bakıldığında "Pendik'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu.

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

PENDİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Pendik ilçesinin Güzelyalı ve Esenyalı Mahallelerinde 15 Ağustos 2025 Cuma günü su kesintisi gerçekleşecektir. Pendik su kesintisi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle saat 15:00'a kadar devam edecek.

Su kesintisinden etkilecek bölgelerde yaşayan vatadaşların tedbirli olması ve su ihtiyacını önceden karşılaması tavsiye ediliyor.

Pendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

İSKİ bölgede yaşayan vatandaşlara şu şekilde bir bilgilendirme mesajı gönderdi;

"Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Pendik İlçesi; Güzelyalı ve Esenyalı Mahallelerine 15/08/2025 Cuma günü saat 15.00 a kadar su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

Pendik su kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

