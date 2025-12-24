PlayStation Store’da a "Ocak İndirimleri" başladı. Birçok popüler oyun sınırlı süreyle oyuncuların beğenisine sunuldu. İşte merak edilen indirimli oyun listesi...

Oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği PlayStation Store’da "Ocak İndirimleri" resmen başladı. PlayStation Store'da yüzlerce popüler oyun; spor, aksiyon ve macera türleri başta olmak üzere önemli indirimlerle oyuncularla bir araya geliyor. PlayStation Store'daki Ocak indirimleri kapsamında GTA 5, EA SPORTS FC 26 ve Red Dead Redemption 2 gibi dünya çapında popüler oyunlar başta olmak üzere birçok yapımda dikkat çeken fiyat indirimleri uygulanıyor. Ayrıca kampanyanın 8 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.

PlayStation Store’da Ocak İndirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar liste

PLAYSTATİON STORE’DA OCAK İNDİRİMLERİ KAPSAMINDAKİ OYUNLAR BELLİ OLDU

300 TL altında kaliteli bir oyun deneyimi arayanlar, PlayStation Store’daki Ocak İndirimleri kapsamında sunulan şu oyunlara göz atabilir;

The Witcher 3: Wild Hunt – 50,80 TL

The Elder Scrolls Online – 112,49 TL

Suicide Squad: Kill the Justice League – (Fiyat eklenebilir)

The Crew Motorfest – 249,80 TL

It Takes Two – 299,99 TL

PlayStation Store’da Ocak İndirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar liste

Güncel spor ve dövüş oyunları

Mortal Kombat 1 – 349,80 TL

UFC 5 – 435 TL

EA SPORTS FC 26 – 1.159,99 TL

PlayStation Store’da Ocak İndirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar liste

Yeni Nesil ve Beklenen Yapımlar

Star Wars Jedi: Survivor – 435 TL

Kingdom Come: Deliverance 2 – 1.249,50 TL

Assassin’s Creed Shadows – 1.399,50 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası