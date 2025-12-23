Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisine çevrildi. Kadıköy’de oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunurken Beşiktaş cephesinde Rafa Silva’nın durumu gündemin ilk sırasına yerleşti. Taraftarlar “Rafa Silva derbide oynayacak mı?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi. Maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet elde ederken 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Yeniden karşı akrşıya gelecek iki dev takımda da eksikler dikkat çekerken ''Rafa Silva derbide oynayacak mı?'' sorusu gündeme getirildi.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

RAFA SILVA DERBİDE OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın FB BJK derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun maç kadrosunda yer almadığı ve teknik heyetin oyuncuyu bu akşamki karşılaşmada riske etmediği öğrenildi.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Ev sahibi Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred’in yanı sıra milli takımda bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ve Jhon Duran ile sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde hücum yükünü Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu’nun taşıması bekleniyor.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de kadroda olmayacak.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy’de oynanacak FB BJK canlı yayın ATV ekranlarından izlenebilecek.

Rafa Silva derbide oynayacak mı? Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11 (MUHTEMEL)

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Rashica, Cerny, Orkun, Devrim, Abraham

İLGİLİ HABERLER SPOR Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası