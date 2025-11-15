Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’taki geleceği tartışma konusu oldu
Beşiktaş’ta ayrılık sinyalleri veren Rafa Silva’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetim Portekizli yıldızın takımda kalmasını isterken, "Rafa Silva futbolu bıraktı mı?" sorusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Nihai kararın 15 Kasım 2025 Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.
- Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe derbisi öncesi idmana katılmadı.
- Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Rafa Silva'yı derbide oynamaya ve takımda kalmaya ikna etti.
- Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai karar 15 Kasım 2025 Cumartesi gününe bırakıldı.
- Silva'nın 1.5 sezon daha sözleşmesi ve yıllık 6 milyon avro garanti ücreti bulunması, yönetimin ayrılık ısrarına karşı endişesini artırıyor.
Beşiktaş’ta bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Rafa Silva’nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Fenerbahçe derbisi öncesinde idmana çıkmayan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldızın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile yaptığı özel görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Rafa Silva futbolu bıraktı mı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.
RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKTI MI?
Başkan Serdar Adalı, Rafa Silva'yı Fenerbahçe derbisinde oynamaya ikna etti. Ayrıca yıldız futbolcuya bir defa daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Rafa Silva ise ayrılma isteğini yineledi. Ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde futbolu bırakmayı bile düşüneceğini iletti.
Gelişmenin ardından, "Rafa Silva futbolu bıraktı mı?" sorusu akıllara geldi. Nihai kararın 15 Kasım 2025 Cumartesi gününe bırakıldığı belirtildi.
RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ’TAN AYRILACAK MI?
Takımın en skorer ismi Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı, Beşiktaş yönetiminin canını fazlasıyla sıkmış durumda.
Senelik 6 milyon avro garanti ücret alan Portekizli yıldızın 1,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olarak gösterilen Rafa Silva'nın yerinin nasıl dolacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.