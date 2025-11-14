TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi ile dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması hedefleniyor. Projeye kısa sürede 3 milyona yakın vatandaşın başvurduğu belirtilirken, "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, konutlar hangi tarihte teslim edilecek?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyük teveccüh gören projeye şu ana kadar 2 milyon 879 bin başvuru yapıldığını söyledi. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, konutlar hangi tarihte teslim edilecek?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” başlıklı 500 bin sosyal konut kampanyasında başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başladı ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Resmi takvime göre bu çekilişler 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, kura sonuçlarını açıklandıktan hemen sonra sorgulayabilecek. Sonuçlar, her ilde kura tamamlandıkça ilan edilecek.

KONUTLAR HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut teslim süreci başlayacak. TOKİ, inşaat süreçlerine göre etaplar halinde hak sahiplerine evlerini teslim etmeyi planlıyor.

Şu ana kadar açıklanan bilgilere göre ilk teslimlerin Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.

Başvurular: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025

10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 Kura çekilişleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 Sonuçların açıklanması: Kura sonrası etap etap ilan edilecek.

Kura sonrası etap etap ilan edilecek. Konutların teslimi: Mart 2027’den itibaren başlayacak.

HAK SAHİPLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlarını e‑Devlet veya TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Projede 1+1, 2+1 gibi çeşitli konut tipleri yer alıyor ve farklı gelir gruplarına yönelik ödeme koşulları sunuluyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı hedefliyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası