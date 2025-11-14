500 bin Sosyal Konut projesine ilgi artarak devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şimdiye kadar 2 milyon 879 bin başvuru aldıklarını duyurdu. İstanbul'da 100 bin konut yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini başlatıyoruz. Tabii büyük teveccüh gördü her ilden her ilçeden. Açıkladığımız gün itibariyle milletimiz bu projeyi benimsedi. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu." dedi.

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT

İstanbul'da 100 bin konut inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. Rayiç bedelin yarısı bedelle, kurayla vatandaşlarımıza sunacağız 3 yıllığına. Yönetim, bakımı ve denetimi de TOKİ başkanlığında olacak. Bu konutların bir kısmını evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." diye konuştu.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

Sığınak yönetmeliğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık." dedi.

