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Ramazan davulcusu maaş alıyor mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan davulcusu maaş alıyor mu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında geleneksel olarak devam eden Ramazan davulculuğunda maaş alınıyor mu sorusu gündeme geldi. Bahşiş toplayan davulcuların maaş alıp almadığı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Ramazan davulcusu olmak için mahalle muhtarından yazılı belge almak gerekiyor. Hak kazananların maaş alıp almadığı, ne kadar aldıkları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞ ALIYOR MU?

Ramazan davulcuları resmi olarak bir kurumdan maaş almazlar. Görev yerleri olan mahallelerde topladıkları bahşişlerle kazanç elde ederler. Davulcunun kazancı mahallenin sosyo ekonomik durumuna, nüfusuna göre değişir. Ortalama olarak 5 ila 10 bin TL arasında bir ücret toplarlar. Bazı belediyeler Ramazan ayı boyunca kendi belediye bütçelerinden davulculara ödeme yapabilir. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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