Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kamuran İnselel, Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölüm haberi kamuoyuna duyurulmadan gerçekleştirilen defin işlemi nedeniyle sanat camiasındaki dostları ve sevenleri cenazeye yetişemedi. Gazeteci Onur Akay ise sürece tepki gösterdi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Kamuran İnselel, 1 Temmuz'da vefat etti. Alanya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun defin işlemlerinin, ölüm haberi kamuoyuna duyurulmadan tamamlanması nedeniyle yakınları ve sanat camiasındaki dostları cenazeye katılamadı.

Yeşilçam'ın usta ismi sessiz sedasız defnedildi! Sevenleri cenazeye katılmadı

Edinilen bilgilere göre İnselel için aynı gün saat 11.00'de Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Defin işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı, vefat haberinin ise ancak cenazenin ardından geniş kitlelere ulaştığı öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi sessiz sedasız defnedildi! Sevenleri cenazeye katılmadı

KADİR İNANIR İLE AYNI FİLMDE ROL ALMIŞTI

Gazeteci Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defin sürecinin hızlı ilerlemesine dikkat çekti. Akay, "Mekânı cennet olsun ama neden öğle namazı bile beklenmeden apar topar toprağa verildi? Kadir İnanır'ın da rol arkadaşıydı. Sevenleri cenazesine katılmak istemez miydi?" ifadelerini kullandı.

Kamuran İnselel ile Kadir İnanır, yönetmenliğini Şerif Gören'in üstlendiği, senaryosunu Ali Özgentürk'ün kaleme aldığı 1981 yapımı Kırık Bir Aşk Hikayesi filminde aynı kadroda yer almıştı.

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