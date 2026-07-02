Dün termometrelerin 40 dereceleri gördüğü Türkiye için yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji’nin yeni raporuna göre bir köşe kavrulacak, bir köşe ise sağanak etkisinde kalacak. İşte sağanak beklenen 12 il…

Avrupa'yı etkisi altına alan ve son 500 yılın en sıcak günlerini yaşatan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru yola çıkarken, dün (Çarşamba) için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmıştı. Uzmanlar, İstanbul dahil birçok kentte hissedilen sıcaklığın 40 derece olabileceğini işaret etmişti.

Meteoroloji’den çifte uyarı! Bir köşede kavurucu sıcak bir köşede sağanak: 12 ilde termometreler düşecek

12 İLE SAĞANAK SÜRPRİZİ

Sıcak hava dalgasının etkisi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Son rapora göre bugün Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Kütahya, Bolu ve Karabük’te sağanak yağış etkisini gösterecek.

Bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle;

İl Hava Durumu Edirne Sağanak Yağış Tekirdağ Sağanak Yağış Bilecik Sağanak Yağış Bolu Sağanak Yağış Karabük Sağanak Yağış Balıkesir Sağanak Yağış Bursa Sağanak Yağış Çanakkale Sağanak Yağış Kırklareli Sağanak Yağış Kütahya Sağanak Yağış Bolu Sağanak Yağış Karabük Sağanak Yağış

GERİ DÖNDÜ

Buna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii çevresinde de sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji’den çifte uyarı! Bir köşede kavurucu sıcak bir köşede sağanak: 12 ilde termometreler düşecek

SICAKLIK NORMAL

Son tahminlere göre hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 36 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 32 İzmir Parçalı ve az bulutlu 35 Bursa Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Adana Parçalı ve az bulutlu 33 Antalya Az bulutlu ve açık 30 Samsun Parçalı ve az bulutlu 29 Trabzon Parçalı ve az bulutlu 26 Erzurum Az bulutlu ve açık 30 Diyarbakır Az bulutlu ve açık 40

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