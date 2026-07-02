Meteoroloji’den çifte uyarı! Bir köşede kavurucu sıcak bir köşede sağanak: 12 ilde termometreler düşecek
Dün termometrelerin 40 dereceleri gördüğü Türkiye için yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji’nin yeni raporuna göre bir köşe kavrulacak, bir köşe ise sağanak etkisinde kalacak. İşte sağanak beklenen 12 il…
- Avrupa'yı etkisi altına alan ve son 500 yılın en sıcak günlerini yaşatan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru ilerliyor.
- Çarşamba günü için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmıştı ve İstanbul dahil birçok kentte hissedilen sıcaklığın 40 derece olabileceği belirtilmişti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre bugün Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Kütahya, Bolu ve Karabük'te sağanak yağış görülecek.
- Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
- Hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
- Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar arasında Ankara 36°C, İstanbul 32°C, İzmir 35°C ve Diyarbakır 40°C bulunuyor.
Avrupa'yı etkisi altına alan ve son 500 yılın en sıcak günlerini yaşatan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru yola çıkarken, dün (Çarşamba) için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmıştı. Uzmanlar, İstanbul dahil birçok kentte hissedilen sıcaklığın 40 derece olabileceğini işaret etmişti.
12 İLE SAĞANAK SÜRPRİZİ
Sıcak hava dalgasının etkisi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Son rapora göre bugün Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Kütahya, Bolu ve Karabük’te sağanak yağış etkisini gösterecek.
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Bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle;
|İl
|Hava Durumu
|Edirne
|Sağanak Yağış
|Tekirdağ
|Sağanak Yağış
|Bilecik
|Sağanak Yağış
|Bolu
|Sağanak Yağış
|Karabük
|Sağanak Yağış
|Balıkesir
|Sağanak Yağış
|Bursa
|Sağanak Yağış
|Çanakkale
|Sağanak Yağış
|Kırklareli
|Sağanak Yağış
|Kütahya
|Sağanak Yağış
|Bolu
|Sağanak Yağış
|Karabük
|Sağanak Yağış
GERİ DÖNDÜ
Buna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii çevresinde de sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SICAKLIK NORMAL
Son tahminlere göre hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|36
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu
|32
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu
|35
|Bursa
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|32
|Adana
|Parçalı ve az bulutlu
|33
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|30
|Samsun
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Trabzon
|Parçalı ve az bulutlu
|26
|Erzurum
|Az bulutlu ve açık
|30
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|40