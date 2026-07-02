Amasya'da 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre eninde olan Hilye-i Şerif, benzerleri arasında dünyanın en büyüğü olarak dikkat çekiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif'i yaklaşık 3 yıldır sergilendiği Sultan II. Bayezid Külliyesinde 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

Hazreti Ali tarafından Arapça sözlerle anlatılan Hilye-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in boyu, yüzü, gözleri, saçları, yürüyüşü ve ahlakı gibi detaylar en ince ayrıntısına kadar tasvir ediliyor.

7 PARÇA HALİNDE

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i olarak kabul edilen bu eser, Hattat Mahmut Şahin'in çalışmasıyla hat şeklinde 7 parça halinde devasa bir foruma dönüştürüldü.

Dünyanın en büyüğü! 6,5 metre boyunda, 3,5 metre eninde: On binler ziyaret etti

Hilye-i Şerif'in Türk İslam edebiyatında ve hattında zirve nokta olduğunu değerlendiren Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hakverdioğlu, "Türkler, Hazreti Peygamber'i o kadar çok sevmişler ki Hazreti Ali'nin bir şiirinden kısa kısa bölümler alıp onu Hilye-i Şerif denilen harika bir foruma dönüştürmüşler" ifadelerini kullandı.

"BİR EVDE HİLYE-İ ŞERİF VARSA O EVDE BEREKET VARDIR"

Oluşturulan irili, ufaklı Hilye-i Şerif örneklerinin etrafının süslemelerle donatıldığını anlatan Hakverdioğlu, "Bunlar mutlaka herkes tarafından evlere asılır. Çünkü bir evde Hilye-i Şerif varsa o evde bereket, huzur vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz vardır" dedi.

Dünyanın en büyüğü! 6,5 metre boyunda, 3,5 metre eninde: On binler ziyaret etti

"3 YILDA 30 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖRDÜ"

Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde Hilye-i Şerif'in yanı sıra bağışçılar tarafından verilen Peygamber Efendimize ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü ile hat levhaları gibi eserler yer alıyor. Hilye-i Şerif'i yaklaşık 3 yılda 30 binden fazla kişi gördü.

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