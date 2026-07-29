Resmi Gazete'de günün kararları, yönetmelikleri ve tebliğleri yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Resmi Gazete'de bugün başka hangi kararlar, neler var?

29 Temmuz Resmi Gazete kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 29 Temmuz Resmi Gazete kararlarının ayrıntıları:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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