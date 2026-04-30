Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son toplantısında hem dijital platformlarda yayınlanan yapımlar hem de televizyon programları hakkında bazı yaptırım kararları alındı. Kurul, şiddet içeriklerinin yaygınlaşmasına karşı yürütülen denetimler kapsamında çeşitli dizi, film ve programlara idari para cezası uygulanmasına hükmetti. RTÜK Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerine para cezası verirken, Netflix, Prime Video ve HBO Max'teki içeriklere hem para cezası hem de katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK’ün aldığı kararlara göre, farklı dijital yayın platformlarında yer alan bazı içerikler “şiddeti özendirici ve normalleştirici” bulundu. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre ilgili içeriklerin incelenmesinin ardından yapılan toplantıda cezalar ve gerekli yaptırımlar netlik kazandı.

RTÜKten şiddet içerikli yapımlara ceza yağdı! Eşref Rüya, Yeraltı, Netflix, Prime Video ve HBO Maxe yaptırım

RTÜK'TEN EŞREF RÜYA VE YERALTI DİZİSİNE CEZA!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı'nın aktardığına göre Now ekranlarında yayınlanan “Yeraltı” ile Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Eşref Rüya” dizilerinin içeriklerinde şiddet unsurlarının yoğunluğu nedeniyle yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Taşçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Now’da yayınlanan “Yeraltı”; Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” adlı diziye de “Şiddeti özendirici ve kanıksatıcı” oldukları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezasına karar verildi. Kararlar oybirliğiyle alındı.''

NETFLİX, PRİME VİDEO VE HBO MAX'E KATALOGDAN ÇIKARMA CEZASI!

Yapılan incelemeler sonucunda Netflix platformunda yer alan “Trigger” dizisi, Prime Video’da yayınlanan “Gangs of Lagos” filmi ve HBO Max’te izleyiciyle buluşan “Altın Çocuk” adlı yapım hakkında yaptırım uygulandı. Söz konusu içeriklerin, ilgili mevzuatta yer alan “şiddetin özendirilemeyeceği” ilkesine aykırı bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda üç yapım için yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanmasına ve içeriklerin platform kataloglarından çıkarılmasına karar verildi. Kurulun kararları oy birliğiyle aldığı bildirildi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA YAPTIRIM

Halk Tv’de yayınlanan Sinem Fıstıkoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı “Sansürsüz” isimli programda Cemal Enginyurt’un Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilerde sınırı aştığı gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezasına karar verildi.

SZC’de sunuculuğunu İpek Özbey’in “Nokta Atışı” isimli programda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil’in sarf ettiği bazı sözlerin yasama organı üyeleri ve görevlerine yönelik küçük düşürücü olduğu, uyuşturucu operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamalarla devlet kurumlarını organize suç örgütlerini korumakla itham ettiği gerekçeleriyle, “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı” bulunarak yüzde 1 idari para cezasına hükmedildi. İki ceza da oy çokluğuyla alındı.

İlgili cezaları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İlhan Taşçı, duyurusunda şu ifadelere de yer verdi; ''Şiddet içerikli yayınlarla ilgili RTÜK’ün kanal ayırmaksızın yasal yetkisi kapsamında mücadelesini sürdürmesi gençlerin geleceği ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.''



Haberle İlgili Daha Fazlası