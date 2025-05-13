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Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çok fazla şeker tüketmek sürekli açlık, sinirlilik ve eklem ağrılarının habercisi olabilir. Vücudunuza verdiği zarar sinsice ilerliyor olabilir.

Şekerin tatlı cazibesi, farkında olmadan sağlığınızı tehdit edebilir. Sürekli tatlı krizleri, ruh hali dalgalanmaları veya cilt sorunları, aşırı şeker tüketiminin sessiz işaretleri arasında. 

ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETTİĞİNİZİN İŞARETLERİ

Aşırı şeker tüketimi, sadece kilo alımıyla sınırlı kalmaz. Vücutta birçok sistemi etkiler. Beslenme uzmanı Keri Stoner-Davis, şekerin mideyi doyurmadığını, kısa sürede açlık hissine neden olduğunu belirtiyor.

Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar - 1. Resim

Sürekli tatlı isteği, bağırsak mikrobiyomunda disbiyozise yol açarak metabolizmayı bozar. Sık tuvalete gitme ve cilt kuruluğu gibi belirtiler de şekerin su kaybına neden olduğunu gösteriyor. Şekerin beyinde demansa, ciltte yaşlanmaya yol açtığını vurguluyor.

Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar - 2. Resim

Ruh hali değişimleri, yorgunluk ve beyin sisi de şekerin dopamin salgısını artırarak bağımlılığa neden olmasından kaynaklanıyor.

Şeker, kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olarak sinirlilik ve odaklanma sorunlarını tetikliyor. Diş çürükleri ve sivilceler ise şekerin ağız ve cilt sağlığına zarar verdiğinin kanıtı.

Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar - 3. Resim

ŞEKERİN VÜCUDUNUZA VERDİĞİ ZARARLAR

Şeker, iltihaplanmayı artırarak eklem ağrıları ve yüksek tansiyona yol açabilir. Uyku sorunları, sindirim rahatsızlıkları ve kırışıklıklar da şekerin ileri glikasyon ürünleri (AGEs) ile cilde zarar vermesinden kaynaklanıyor.

Ruh halinizden eklem ağrılarına: Şekerin vücudunuza verdiği zararlar - 4. Resim

Şekerli içecekler, kalp hastalıkları ve obezite riskini yükseltiyor. Çözüm, lifli gıdalar ve doğal şeker kaynaklarına yönelmek.

Sürekli aç hissetmek, kilo almaya yatkınlık,ruh hali değişiklikleri ve sinirlilik şekerin vücuda verdiği zararlar arasında yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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