Nisan ayının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından Lyrid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Uygun gözlem koşullarında saatte ortalama 10 kadar meteor gözlemlenebilecek. Peki, Lyrid (Çalgı) meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Her yıl bahar aylarında gerçekleşen 2026 Lyrid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Meteor yağmurunun ışıltısı, Lyra ve Herkül takımyıldızlarının yakınında, parlak yıldız Vega'nın yakınında bulunuyor. Lyrid meteor yağmuru, parlak ve renkli meteorlarıyla, hatta bazen ateş topları üretmesiyle bilinir.

Meteor yağmurunun ışınım noktası gökyüzünün kuzeyinde yer aldığı için güney yarımkürede daha az meteor görülebilir. Yine de bazı gözlemler mümkün olabilir.



LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 16-25 Nisan tarihleri arasında etkin olacak. En yoğun olduğu aralık ise 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanacak. Uygun gözlem koşullarında saatte ortalama 10 kadar meteor gözlemlenebilir.

Meteor yağmuru adını geldiği yön olan Çalgı (Lyra) Takımyıldızı’ndan alır. Bu bölge, gökyüzünün en parlak yıldızlarından olan Vega’nın yakınında bulunur. Gece yarısından sonra Vega’nın yükselmesiyle birlikte meteorların görülme olasılığı artar. Şehir ışıklarından uzak bir gözlem alanı seçmek gözlem verimini belirgin biçimde artıracaktır.

