Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusu gündemde. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Sadettin Saran, Türk-Amerikalı iş insanıdır. Son zamanlarda hakkında çıkan iddiaların ardından hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Saran Holding'in kurucusu olan Türk-Amerikalı iş insanı Sadettin Saran, eski millî sporcu, medya patronu, makine mühendisi ve spor yöneticisidir. 25 Eylül 2025'ten itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. başkanıdır.

Gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Sadettin Saran'ın, 2001-2004 yılları arasında Aziz Yıldırım'ın başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulunda asbaşkan olarak görev yaptığı biliniyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 yılında ABD’nin Denver, Colorado şehrinde doğdu. 2025 itibarıyla 60 yaşındadır. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğlu olan Saran, dört erkek kardeşten oluşan bir aileye sahiptir.

Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladı. Ardından ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu. Daha sonra spor bursuyla eğitime devam etti. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanı oldu. iki yıl boyunca “En Değerli Sporcu” seçildi ve 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını üstlenerek 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Sadettin Saran İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca biliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak hem spor hem de iş dünyasında bilininen bir isimdir. 25 Eylül 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. başkanı oldu.

Saran Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Holding medya, yayıncılık, internet platformları, havacılık, turizm sektörlerinde faaliyet gösterdi.

