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Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü 23.00 ile 06.00 aralığında trafiğe kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Ibb, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeniyle Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü trafiğe kapanacak. Belirli saat aralıklarında yolun kapanması beklenirken vatandaşlar Sağmalcılar Viyadüğü saat kaçta kapalı, açık araştırmaya başladı.

İBB tarafından yapılan duyurunun ardından Sağmalcılar Viyadüğü'nün gece saatlerinde kapalı olacağı öğrenildi. Yolu kullanacak olanlar ise neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediyor.

SAĞMALCILAR VİYADÜĞÜ SAAT KAÇTA KAPALI OLACAK, NEDEN?

Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü, İBB çalışmasından dolayı 23.00 ile 06.00 aralığında kapalı olacak. Genleşme derzini yenileme çalışması yapılırken yol, dün akşam 23.00'te kapandı. Ekipler, sürücüleri uyarmak için birçok alana uyarı levhası bıraktı.

Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönü 23.00 ile 06.00 aralığında trafiğe kapalı olacak - 1. Resim

SAĞMALCILAR VİYADÜĞÜ AKSARAY YÖNÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çalışmaların sonlanmasının 10 gün sürmesi beklenirken belirli saatlerde kapalı olacak olan yol, 10 gün sonra yeniden trafiğe açılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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