Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile arasında uzun zamandır süren tartışmalara eşi de dahil oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Samar Dadgar kayınvalidesinden dayak yediğini öne sürdü. Samar Dadgar'ın kim olduğu araştırılıyor, çocuğu var mı? İşte merak edilenler ve magazin gündemine damga vuran olayın detayları...

Magazin basınının yakından takip ettiği ailede olaylar bitmek bilmiyor. Özcan Deniz'in ağabeyi ve annesi ile olan sorunları son günlerde çok konuşulmuştu. Tarafların sosyal medya hesapları üzerinden tartışmasını hayranları şaşkınlık içinde takip etmişti. Son iddia herkesi şoke etti, açıklayan Samar Dadgar oldu. Peki internette şu sıralar en çok aratılan isimlerden arasında yer alan Samar Dadgar'ın çocuğu var mı, Özcan Deniz'in eşi kaç yaşında? Samar Dadgar ile ilgili merak edilenleri bu haberde derledik. 

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti - 1. Resim

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Samar Dadgar 1995 yılında İran'da dünyaya geldi. Samar Dadgar, İran'da başladığı eğitim hayatına Avrupa'da devam etti. Kendisi moda tasarımcılığı yapıyor. Özcan Deniz şuan 8 yaşında olan oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşandıktan sonra Samar Dadgar ile adını duyurmuştu.

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti - 2. Resim

Çift 2023'ün ocak ayında nikah masasına oturdu. Samar Dadgar'ın çocuğu yok. 

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti - 3. Resim

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİNDEN DAYAK YEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Samar Dadgar günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sebebi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardı. Kayınvalidesi Kadriye Deniz'den dayak yediği yönünde iddiaları oldu. Açıklamaları ise şu şekilde; 

Yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme atmaya başladı. O pembe çoraplarını ve terliklerini asla unutmayacağım. Özcan banyodan her an çıkabilir diye kızını harcayıp ‘Vurma kızım yazıktır günahtır’ diye bağırmaya başladı. Yurda Hanım telefonumu alıp camdan havuza atmaya çalıştı. O sırada kendi maaşımla aldığım ve hâlâ taksitini ödediğim telefonum aklıma geldi. ‘Atma’ dedim. Tam o anda biri saçımı çekip beni yatağa fırlattı. Özcan banyonun kapısını açtığında, kafam yarılmış, kirpiklerimden kan akıyordu. Annesinin elinde saçlarım vardı. Duvara asılı aynada kendime bakıyordum ama hiçbir ses duymuyordum. Kulaklarım tamamen gitmişti ve tek düşündüğüm şey ‘Ne olacak şimdi? Neydi bu? Nasıl hissetmem lazım?’ oldu.”

Samar Dadgar kimdir, çocuğu var mı? Özcan Deniz'in annesinden dayak yediğini iddia etti - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

