Sanatçı Orhan Esen ile ilgili acı haber... Orhan Esen kimdir, öldü mü, neden öldü?
Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziği sanatçısı, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen hayatını kaybetti. Vefat haberini Orhan Esen'in yeğeni duyurdu. Peki, Orhan Esen kimdir, neden öldü?
Sanatçı Orhan Esen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Esen'in resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni; "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." sözleriyle vefat haberini duyurdu.
ORHAN ESEN KİMDİR?
Türk arabesk ve Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen, 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Orhan Esen'in yayınlanmış 12 albümü vardır. Bu albümler şunlardır:
Kurban Olayım - 1987
Canımın Canısın - 1989
Olan Oldu Gönlüme - 1990
Sensiz Olmuyor - 1991
Gamzeli - 1992
Avrupa Konseri - 1992
İkimiz Kaldık - 1993
İsyanım Var Kadere - 1995
Allah İçin&Cezam Bitmiyor - 1997
Bizi Ölüm Ayırır - 2000
Hasan Efendi - 2000
Ver Cezamı - 2007