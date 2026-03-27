Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziği sanatçısı, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen hayatını kaybetti. Vefat haberini Orhan Esen'in yeğeni duyurdu. Peki, Orhan Esen kimdir, neden öldü?

Sanatçı Orhan Esen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Esen'in resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni; "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." sözleriyle vefat haberini duyurdu.

ORHAN ESEN KİMDİR?

Türk arabesk ve Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen, 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Orhan Esen'in yayınlanmış 12 albümü vardır. Bu albümler şunlardır:

Kurban Olayım - 1987

Canımın Canısın - 1989

Olan Oldu Gönlüme - 1990

Sensiz Olmuyor - 1991

Gamzeli - 1992

Avrupa Konseri - 1992

İkimiz Kaldık - 1993

İsyanım Var Kadere - 1995

Allah İçin&Cezam Bitmiyor - 1997

Bizi Ölüm Ayırır - 2000

Hasan Efendi - 2000

Ver Cezamı - 2007

