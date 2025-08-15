Seda Sarıbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte AK Partili vekilin biyografisi

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, geçtiğimiz aylarda AK Parti Genel Merkezi tarafından AR-GE ve Eğitim Birimi Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı. Seda Sarıbaş'ın adı şu sıralar internet aramalarında üst sıralara çıktı. Günün en çok merak edilenlerinden biri oldu. İnsanlar Seda Sarıbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? diye araştırıyor. Siz değerli okuyucularımız için Sarıbaş'ın özgeçmişini bu haberde derledik.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Baba adı İbrahim, anne adı Nurten’dir. Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Adanalı olan ve İstanbul'da doğup büyüyen Seda Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçildi.

İlk, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İş Kadını, Üst Düzey Yönetici, Sosyoloji Uzmanı olan Seda Sarıbaş; Adnan Menderes Üniversitesinde Sosyoloji dalında yüksek lisansını yaptı.

SEDA SARIBAŞ'IN SİYASİ HAYATI

Sarıbaş, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı ve 2016-2018 döneminde AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini üstlendi.

Seda Sarıbaş, 2023 Milletvekili Seçimleri'nde AK Parti Aydın Milletvekili olarak seçilerek siyasi kariyerine devam etti.

SEDA SARIBAŞ'IN ÖZEL HAYATI

Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşen vekil 3 çocuk annesidir. İyi düzeyde de İngilizce bilmektedir.