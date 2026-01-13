Özgür Polat’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filminin yönetmen Burak Aksak oturuyor. Filmin müzikleri ise Barış Diri’ye aittir. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar...

"Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. 2017 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, televizyon ekranlarında bu akşam Star TV'de ekrana geliyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya yer almaktadır. Peki, "Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmine dair tüm ayrıntılar...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam gibi isimler yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun fimi, ailesini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aysel’in, terapi sürecinde dansla tanışarak hayatını yeniden kurma çabasını ele alıyor. Dans hocası Şengül’ün desteğiyle umut bulan Aysel, zorluklar ve rekabetle dolu bu dünyada kendini kanıtlamaya çalışırken hem yeni dostluklar kurar hem de okulun en iyisi olma mücadelesi verir.

Haberle İlgili Daha Fazlası