ATV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından ABİ (Aile Bir İmtihandır), güçlü oyuncu kadrosu, karanlık aile hikayesi ve dikkat çeken görsel atmosferiyle yayın tarihine sayılı günler kala izleyicinin en çok merak ettiği dizilerden biri haline geldi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapım, fragmanlarının ardından sosyal medyada da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

OGM Pictures imzası taşıyan ve Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu ilk kez aynı projede buluşturan ABİ (Aile Bir İmtihandır) dizisi, yayınlanan fragmanlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi, aile bağları, geçmiş sırlar ve adalet arayışı etrafında şekillenen hikayesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

ABİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ABİ dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekimler sürdürülüyor. Dizinin hikayesinde hem büyük evler hem de adliye ve hastane mekanları önemli bir yer tuttuğu için farklı setler kullanılıyor.

ABİ DİZİSİ OYUNCULARI

ABİ dizisinin başrollerde Kenan İmirzalıoğlu (Doktor Doğan) ve Afra Saraçoğlu (Avukat Çağla) yer alırken, ikilinin karşılıklı sahneleri fragmanlardan itibaren büyük merak uyandırdı. Dizide ayrıca Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları ve Nihal Koldaş gibi isimler de yer alıyor.

Ek olarak kadroda; Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa bulunuyor.

ABİ DİZİSİ KONUSU NE?

ABİ dizisi, geçmişinden kaçmaya çalışan Doktor Doğan ile adalet arayışını hayatının merkezine koyan Avukat Çağla’nın yollarının kesişmesiyle başlayan çarpıcı bir hikayeyi konu alıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden uzak durarak yeni bir hayat kuran Doğan, yıllar sonra ortaya çıkan sırlarla birlikte kendini büyük bir yüzleşmenin ve mücadelenin içinde buluyor. Dizi, sadece bir suç ve adalet hikayesi olmanın ötesine geçerek aile bağları, vicdan, sadakat ve bireysel hesaplaşmaları da merkeze alıyor.

