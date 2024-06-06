Serin ve yağışlı hava olayı La Nina'nın oluşma olasılığı %60 olarak görülüyor

Türkiye genelinde aşırı sıcakların olmasının ardından havalar neden bu kadar sıcak araması yükselirken hava durumu sıklıkla kontrol ediliyor. Prof. Dr. Şermin Tağıl'ın La Nina oluşumunun yüzdeliğinin açıklamasıyla beraber ne zaman gelecek sorusu merak edilirken La Nina kış etkisi nedir araştırıldı.

Son günlerde aşırı sıcakların olmasının ardından vatandaşlar La Nina kış etkisinin görülüp görülmeyeceğini de araştırmaya başladı. Prof. Dr. Şermin Tağıl'ın açıklamalarıyla beraber La Nina soğukları ne demek, kış etkisi nedir merak edildi.

Bu hafta hakim olan sıcak havayla beraber sıcaklıkların düşmesini bekleyen vatandaşlar hava durumunu sık sık kontrol ediyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl ise bu yaz Pasifik Okyanusu'nda serin ve yağışlı hava olan La Nina oluşumunun olmasının olasılığını %60 olarak söyledi.

Yaz ayı ile erken sonbahar aralığında olması beklenen hava olayının küresel hava sıcaklıklarının aniden düşmesi anlamına gelmediğini dile getiren Tağıl şu sözleri söyledi:

"Aksine, deniz yüzey sularının yüksek sıcaklıkları nedeniyle bu serinleme, kararsız hava şartlarına yol açacak. Bu kararsız hava şartlarının ani yağışlara neden olmasını bekliyoruz. Ülkemizde yağışlar ve yüksek sıcaklık bir araya geldiğinde bunaltıcı hava ortamı oluşacak. Bu yaz da 2023 yazında olduğu gibi yükselen deniz yüzeyi sıcaklıklarının hava koşullarında önemli rol oynamasını bekliyoruz. Deniz yüzey sularının yüksek sıcaklığı ve artan nem, ülkemizde aşırı hava olaylarının daha sık görülme olasılığını artırıyor. 2024 Nisan ve Mayıs aylarında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşandı.

Haziranın ilk yarısında ise ülkemiz, Doğu Akdeniz havzasında gelişen deniz sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Ülkemizde 2024 yazında sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını bekliyoruz. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanması anlamına gelmektedir. Avrupa Orta Vadeli Hava Durumu Tahmin Modeli'ne (ECMWF) göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, büyük sıcaklık dalgalanmaları ve aşırı hava olaylarının yaşanabileceği anlamına geliyor."

LA NİNA NEDİR, NE DEMEK?

Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator alanında deniz yüzeyi sıcaklığının normalden 3-5 derece daha düşük olmasıdır. Ortaya çıkması genelde 5 aydan fazla sürerken El Niño ve La Niña dünyadaki hava değişikliklerini gösterir.

La Nina durumunda kış sıcaklıkları Güney'den daha sıcak olurken Kuzey'de normalden daha soğuk oluyor. Şiddetli kasırgalara da yol açabiliyor.