Faladdin'in kurucusu Serdar Taşdelen, son zamanlarda tutuklama süreciyle gündeme gelmişti. Son dakika Taşdelen'in tahliye edilip edilmediği merak edilirken, mahkemeden gelen karar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Taşdelen'in hayatı, kariyeri ve tahliye kararı...

Serdar Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Taşdelen'in mal varlıklarına el konulmuş, süreç daha sonra tutukluluk kararına taşınmıştı.

Sertaç Taşdelen'in tutuklanmasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bugün ise tutukluluk durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeden çıkan kararın ardından Taşdelen'in tahliye edilip edilmediği merak konusu oldu.

Sertaç Taşdelen kimdir, tahliye mi edildi? İşte son dakika gelişmeler...

SERTAÇ TAŞDELEN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Mahkeme kararıyla Sertaç Taşdelen, ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul’da fal uygulamaları üzerinden bilişim ağı kurarak suç geliri elde ettiği ve bu paraları yurt dışına aktardığı iddiası üzerine Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı.

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Sertaç Taşdelen 1983 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından kariyerine 22 yaşında Dubai’de Ernst & Young’da Yönetim Danışmanı olarak başladı. 2010 yılında aynı şirketin Singapur ofisine transfer oldu.

Annesi Binnaz Hanım’ın hobisi üzerine "Binnaz" uygulaması faaliyete geçirdi ve kısa sürede popüler oldu. Haziran 2012’de kurumsal hayattan istifa ederek işinin başına geçti.

