SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 21:35 - Güncelleme: 25 Mart 2024 21:38 - Güncelleme:

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SGK emekli promosyonlarıyla ilgili ölüm aylığı alanların da promosyon alacağını duyurmasının ardından ödemenin ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte, detaylar...