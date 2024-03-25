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Haberler > Haberler > SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek

SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SGK emekli promosyonlarıyla ilgili ölüm aylığı alanların da promosyon alacağını duyurmasının ardından ödemenin ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine ne kadar promosyon ödemesi yapılacak araştırılmakta. SGK konuyla ilgili açıklama yaptı. Detaylar haberimizde...

NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mart Kayseri mitinginde kamu bankası emeklilerinin 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı. Ardından SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödeneceğini açıkladı. 

SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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