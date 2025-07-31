Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler

Türkiye'nin dört bir yanında temmuz ayı boyunca aşırı sıcaklarla mücadele edildi. Küresel iklim krizi nedeniyle 2025 yazında bütün dünya adeta sıcaktan kavruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyretti.

Vatandaşlar ise 31 Temmuz Perşembe günü itibariyle havaların ne zaman serinleyeceğini merak etti. Peki Türkiye'de sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ezber bozan tahminlerde bulundu.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK, HAVA SOĞUYACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıklarında 3 ila 6 derece arasında düşüş görüleceğini söyledi. Ayrıca yarından itibaren ülkenin kuzey ve yer yer iç kesimlerinde sağanak ya da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Tekin, “Perşembe günü itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak” diyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir için hava durumu şu şekilde olacak:

İSTANBUL:

Perşembe ve Cumartesi: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma: Parçalı çok bulutlu, Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişleri olabilir.

Parçalı çok bulutlu, Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişleri olabilir. Sıcaklık: 3 gün boyunca 30-31°C arasında.

ANKARA:

Perşembe: Yağış beklenmiyor, parçalı az bulutlu, 37°C.

Yağış beklenmiyor, parçalı az bulutlu, 37°C. Cuma: Öğleden sonra hafif sağanak ihtimali var, 36°C.

Öğleden sonra hafif sağanak ihtimali var, 36°C. Cumartesi: Gece saatlerinde yağış ihtimali var, 35°C.

İZMİR: