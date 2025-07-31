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Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 2025 yazında rekor sıcaklıklarla mücadele ederken, vatandaşlar serin havaların ne zaman geleceğini merak ediyor. Milyonlarca vatandaş "Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı?" sorusunun cevabını arıyor. Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında temmuz ayı boyunca aşırı sıcaklarla mücadele edildi. Küresel iklim krizi nedeniyle 2025 yazında bütün dünya adeta sıcaktan kavruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyretti.

Vatandaşlar ise 31 Temmuz Perşembe günü itibariyle havaların ne zaman serinleyeceğini merak etti. Peki Türkiye'de sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ezber bozan tahminlerde bulundu.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler - 1. Resim

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK, HAVA SOĞUYACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıklarında 3 ila 6 derece arasında düşüş görüleceğini söyledi. Ayrıca yarından itibaren ülkenin kuzey ve yer yer iç kesimlerinde sağanak ya da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Tekin, “Perşembe günü itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak” diyor.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler - 2. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir için hava durumu şu şekilde olacak:

İSTANBUL:

  • Perşembe ve Cumartesi: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Cuma: Parçalı çok bulutlu, Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişleri olabilir.
  • Sıcaklık: 3 gün boyunca 30-31°C arasında.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler - 3. Resim

ANKARA:

  • Perşembe: Yağış beklenmiyor, parçalı az bulutlu, 37°C.
  • Cuma: Öğleden sonra hafif sağanak ihtimali var, 36°C.
  • Cumartesi: Gece saatlerinde yağış ihtimali var, 35°C.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler - 4. Resim

İZMİR:

  • Perşembe, Cuma ve Cumartesi: Yağış yok, parçalı az bulutlu.
  • Sıcaklık: 35-36°C arasında.
  • Cuma: Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor, dikkatli olunmalı.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava soğuyacak mı? Meteoroloji uzmanından ezber bozan tahminler - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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