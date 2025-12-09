Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor. Ürek’in menajeri Mert Siliv, sağlık durumu hakkında son açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık 51 gündür yoğun bakımda tedavi altında. Şarkıcının menajeri Mert Siliv, bugün son olarak yaptığı açıklamada Ürek’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Son dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? 51 gündür yoğun bakımda

SON DAKİKA FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ, HAYATTA MI?

9 Aralık 2025 Fatih Ürek ölmemiştir, hayattadır. Şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi altındadır.

15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde fenalaşarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdalesi üzerine hayata döndürüldü.

Menajeri Siliv, “Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı” açıklamasını yaptı. Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Son dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? 51 gündür yoğun bakımda

FATİH ÜREK İYİLEŞTİ Mİ?

Fatih Ürek iyileşmemiştir, durumu stabildir. Hakkında çıkan ölüm iddiaları yakın çevresi tarafından yalanlandı.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Fatih Ürek öldü mü? Kalbi 20 dakika duran şarkıcının menajerinden yeni açıklama

Haberle İlgili Daha Fazlası