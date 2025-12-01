Son dakika.... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ programı
İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında, 1 Aralık Pazartesi günü için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından zorunlu plan veya arızalı kaynaklı elektrik kesintisi duyuruları yayımlandı. Elektriği kesilen İstanbullular, "Son dakika İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.
SON DAKİKA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Elektrik kesintisinin gün içinde giderilerek enerjinin yeniden verilmesi bekleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre; 1 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde farklı saat dilimlerinde elektrikler kesilecektir.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle AYEDAŞ ve Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla BEDAŞ'ın ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Avrupa yakasında yaşanan planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ'ın web adresinden sorgulanabilmektedir.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ