Son dakika.... İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ programı

İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında, 1 Aralık Pazartesi günü için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından zorunlu plan veya arızalı kaynaklı elektrik kesintisi duyuruları yayımlandı. Elektriği kesilen İstanbullular, "Son dakika İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

