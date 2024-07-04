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Sosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil&#039;in Köfn grubu dağıldı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kurulan ve çeşitli müzikler ile müzik piyasasına giren KÖFN, kısa sürede büyük başarı elde etti. Grup üyeleri olan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkmasının ardından dinleyiciler KÖFN ayrıldı mı araştırmaya başladı.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödülünü alan KÖFN, O Ses Türkiye programında Yıldız Tilbe ile yaptığı düet performansı ile adından söz ettirmeye devam ederken ikili bir süre önce Simge Sağın ile de yeni bir şarkı çıkarmıştı. Üyelerin birbirini takipten çıkmasının ardından KÖFN grubunun dağıldığı iddia edildi.

KÖFN GRUBU DAĞILDI MI?

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in olduğu grup, kısa süre içerisinde adından söz ettirirken müzik dünyasında zirveye yerleşmeyi başarmıştı. İkilinin klipleri ve şarkıları ses getirirken Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Instagram hesaplarında birbirlerini takipten çıkmasının ardından grubun dağıldığı iddia edildi.

İkiliden henüz bir açıklama gelmezken dinleyiciler açıklama bekliyor.

Sosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı? - 1. Resim

Sosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı? - 2. Resim

KÖFN GRUBU ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2018 senesinde kurulan grubun adı "sepet" anlamına gelen köfün kelimesinden gelirken 2022 senesinde "Bi' Tek Ben Anlarım" adında şarkının ardından müzik piyasasında yer aldı. Tozluyaka dizisinde kullanılmasıyla beraber Rüyanda Görürsün filminde de yer aldı.

2022 Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı alanında ödül aldılar.

Albümleri

Tepeler (2019)

Rockstar (2021)

Popstar (2023)

Sosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı? - 3. Resim

Teklileri

Dans (EP, 2020)

Bi' Tek Ben Anlarım (2022)

Al Aramızdan (2023)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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