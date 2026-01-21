Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı yürüttüğü operasyonlarda, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkiini kurtardı. Peki, Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? İşte Süleyman Şah Türbesi'nin tarihi...

Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu ve bulunduğu alan Suriye'nin Halep ilinin Ayn el-Arab ilçesine bağlı Eşme köyü sınırları içerisinde bulunan, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu eksklav statüsündeki tek egemen toprak parçasıdır.

Süleyman Şah Türbesi, hem tarihî hem de stratejik öneme sahip bir Türk mirası olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bir tarih boyunca diplomatik müzakereler ve uluslararası anlaşmalarla korunmuştur. İlk ve orijinal yeri olan Caber Kalesi eteklerinden günümüze kadar birçok kez taşınmış ve yeniden inşa edilmiştir.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ NE ZAMAN, NEDEN TAŞINDI?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın naaşının bulunduğu türbe, 1921 Ankara Antlaşması çerçevesinde Türk toprağı olarak kabul ediliyor. 2015 yılında Suriye’deki iç savaş yüzünden türbe, Türkiye tarafından geçici olarak sınır hattına yakın olan Eşme Köyü’ne taşınmıştı. Türbe, hâlen Eşme Köyü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koruması altında bulunuyor.

TÜRBE'NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Türbe, karakol ve lojman, iki Türk mimar ve yirmi işçisinin çalışmalarıyla dört ayda tamamlandı ve masrafların tamamı Türk Hükûmeti tarafından karşılandı. Yeni yapılan Süleyman Şah Türbesi, hem geleneksel Türk mimarî motiflerini, hem de modern mimarî özelliklerini taşıdı. İnşaat çalışmaları sırasında Suriye Hükûmeti, yeni yapılacak türbenin Caber Kalesi'ndeki türbeden daha büyük olmaması şartını getirdi. Ayrıca o dönemde dışarıdan gelen taciz ateşleri sebebiyle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerler içe dönük olarak inşa edildi.

2008 yılında Teşrin Barajı'nın yükselen su seviyesinin yeniden türbeyi tehdit etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı çevresindeki duvarların altına 11,5 m, boylarında 880 adet fore kazık ve geçirimsiz tabaka yerleştirdi. Ayrıca, türbenin çevresine beton duvar örüldü ve iki bayrak direği dikildi. Karakoldan çıkan atık suların Fırat'ı kirletmemesi için karakol binasının arka bölümünde paket arıtma sistemi kuruldu. Bunun yanında türbenin etrafı, Türkiye'den gönderilen ağaçlar ve hazır çim ile yeşil bir alan haline getirildi.

SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Süleyman Şah veya Kaya Alp oğlu Süleyman Alp (ö. 1236, Fırat), Osmanlı İmparatorluğu'nun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp'in oğlu ve Ertuğrul Gazi'nin babası olan Gündüz Alp'in atasıdır.

Oğuzlar'ın Kayı Boyu'ndandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler olmadığı gibi 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı Boyu'nun başı olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bâzı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. 1225-1226 arası da Haçlı Kalesi'nin fethi onun devrinde gerçekleşti.

Süleyman Şah Kaya Alpoğlu, Kayı boyu'ndan birkaç bey ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nde boğularak ölmüș ve Halep'teki Süleyman Şah Türbesi'ne defnedilmiștir.

