Tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen ismi araştırılıyor. 84 yaşındaki Suna Selen'in kim olduğu, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi konuları araştırılıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Suna Selen'in hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.

SUNA SELEN KİMDİR?

Suna Selen, 1 Temmuz 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve tiyatro sanatçısı olan Suna Selen'in annesi Nimet Selen, Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu Fatma Aliye'nin kızıdır.

Suna Selen, lise eğitimine Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde devam ederken aynı zamanda Beşiktaş Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümüne gitti. 1956 yılında ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi alırken aynı sırada Dormen Tiyatro'sunda çalıştı. Hukuk eğitimini yarıda bırakan Selen, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde eğitimine devam etti. Evlendikten sonra eğitimini ve tiyatro yaşamına ara verdi. Ardından profesyonel tiyatro yaşamına 1959'da başladı. Tiyatro dışında pek çok film ve dizide oynadı. 1970 yılında Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmiyle 8. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı ödülünü kazandı. Ayrıca yine bir başka en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü 1992 yapımı Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmiyle Ankara Film Festivali'nde kazandı.

2002 yılında Gönderilmemiş Mektuplar filmiyle İstanbul Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Selen, 2007 yılında çıkan Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı. Son yıllarda Tozkoparan İskender, Üç Kuruş gibi dizilerde oynadı.

2016 yılında tiyatro ve sinema oyunculuğuyla sunduğu katkılardan dolayı İsmail Küntay Tiyatro Ödülleri'nde Nadide Küntay Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle onurlandırıldı.

SUNA SELEN KAÇ YAŞINDA?

1939 doğumlu Suna Selen, 84 yaşındadır.