Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi

Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen ismi araştırılıyor. 84 yaşındaki Suna Selen'in kim olduğu, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi konuları araştırılıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Suna Selen'in hayatı, yaşı, nereli olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

SUNA SELEN KİMDİR?

Suna Selen, 1 Temmuz 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve tiyatro sanatçısı olan Suna Selen'in annesi Nimet Selen, Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu Fatma Aliye'nin kızıdır. 

Suna Selen, lise eğitimine Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde devam ederken aynı zamanda Beşiktaş Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümüne gitti. 1956 yılında ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi alırken aynı sırada Dormen Tiyatro'sunda çalıştı. Hukuk eğitimini yarıda bırakan Selen, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde eğitimine devam etti. Evlendikten sonra eğitimini ve tiyatro yaşamına ara verdi. Ardından profesyonel tiyatro yaşamına 1959'da başladı. Tiyatro dışında pek çok film ve dizide oynadı. 1970 yılında Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmiyle 8. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı ödülünü kazandı. Ayrıca yine bir başka en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü 1992 yapımı Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmiyle Ankara Film Festivali'nde kazandı. Suna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2002 yılında Gönderilmemiş Mektuplar filmiyle İstanbul Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Selen, 2007 yılında çıkan Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı. Son yıllarda Tozkoparan İskender, Üç Kuruş gibi dizilerde oynadı.

2016 yılında tiyatro ve sinema oyunculuğuyla sunduğu katkılardan dolayı İsmail Küntay Tiyatro Ödülleri'nde Nadide Küntay Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle onurlandırıldı. 

SUNA SELEN KAÇ YAŞINDA?

1939 doğumlu Suna Selen, 84 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi? - HaberlerAnkara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi?Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne? - HaberlerSurvivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne?Şırnak’ta 21 Mart Perşembe günü 2 ilçede eğitime ara verildi - HaberlerŞırnak’ta 21 Mart Perşembe günü 2 ilçede eğitime ara verildi21 Mart 2024 Resmi Gazete KARARLARI! Resmi Gazete bugünün kararları neler? - Haberler21 Mart 2024 Resmi Gazete KARARLARI! Resmi Gazete bugünün kararları neler?Marvel 1943: Rise of Hydra yeni oyunu 2025 yılında konsol ve PC’de yayınlanacak! İşte fragman - HaberlerMarvel 1943: Rise of Hydra yeni oyunu 2025 yılında konsol ve PC’de yayınlanacak! İşte fragmanSurvivor'da iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım oldu - HaberlerSurvivor'da iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım olduZekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir? - HaberlerZekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir?Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? - HaberlerEczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı kaç kaç bitti? - HaberlerFenerbahçe Beko - Barcelona maçı kaç kaç bitti?21 Mart İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Bergama, Bornova, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler21 Mart İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Bergama, Bornova, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...