Sunucu Meryem Kenan, 2000 yılında doğdu
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CNBC-e ekranlarında yayınlanan Sabah Notları isimli programda yer alan Meryem Kenan gündemde olurken kim olduğu da merak konusu oldu. Ekranların karşısında olan sunucu hakkında araştırılanlar arasında kimdir, kaç yaşında ve nereden mezun oldu gibi sorular yer aldı. İşte hayatına dair bilgiler...
MERYEM KENAN KİMDİR?
2000 yılında doğan isim, lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında tamamlarken, 2024 senesinde Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar ve ve Yatırım alanında yüksek lisans eğitimine tamamladı.
Finansal editör olarak çalışma hayatına başlamasının ardından birçok yerde analist olarak görev aldı. CNBC-e kanalında haberi spikeri olan Kenan, “Sabah Notları” isimli program ile ekranlar karşısında yer aldı.
CNBC-e, 10 Haziran itibarıyla yayın hayatına başlarken Sabah Notları'nı Meryem Kenan sunarken, Para Ekranı programını Şafak Tükle, e- Cafe'yi Naz Özdeğirmenci sunacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi