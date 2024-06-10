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Sunucu Meryem Kenan, 2000 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sunucu Meryem Kenan, 2000 yılında doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CNBC-e ekranlarında yayınlanan Sabah Notları isimli programda yer alan Meryem Kenan gündemde olurken kim olduğu da merak konusu oldu. Ekranların karşısında olan sunucu hakkında araştırılanlar arasında kimdir, kaç yaşında ve nereden mezun oldu gibi sorular yer aldı. İşte hayatına dair bilgiler...

CNBC-e, yayın hayatına başlarken "Sabah Notları" programını sunan Meryem Kenan'ın hayatı merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen isimlerden biri olan Kenan ile ilgili nereli sorusu araştırıldı. Şafak Tükle, Naz Özdeğirmenci gibi isimlerin de yer aldığı CNBC-e sunucusu hakkında bilgileri derledik.

MERYEM KENAN KİMDİR?

2000 yılında doğan isim, lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında tamamlarken, 2024 senesinde Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar ve ve Yatırım alanında yüksek lisans eğitimine tamamladı.

Finansal editör olarak çalışma hayatına başlamasının ardından birçok yerde analist olarak görev aldı. CNBC-e kanalında haberi spikeri olan Kenan, “Sabah Notları” isimli program ile ekranlar karşısında yer aldı. 

Sunucu Meryem Kenan, 2000 yılında doğdu - 1. Resim

CNBC-e, 10 Haziran itibarıyla yayın hayatına başlarken Sabah Notları'nı Meryem Kenan sunarken, Para Ekranı programını Şafak Tükle, e- Cafe'yi Naz Özdeğirmenci sunacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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