Sunucu Meryem Kenan, 2000 yılında doğdu

CNBC-e, yayın hayatına başlarken "Sabah Notları" programını sunan Meryem Kenan'ın hayatı merak konusu oldu. Sevilerek takip edilen isimlerden biri olan Kenan ile ilgili nereli sorusu araştırıldı. Şafak Tükle, Naz Özdeğirmenci gibi isimlerin de yer aldığı CNBC-e sunucusu hakkında bilgileri derledik.