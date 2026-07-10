Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta eşleşmeleri, sezon takvimi ve derbi haftaları netleşti. Futbolseverler yeni sezonun başlangıç tarihini ve ilk hafta maç programını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte 18 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları ve sezon takvimi belli oldu.

SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde ilk yarı, 18-19-20-21 Aralık 2026 tarihlerindeki 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun sona ereceği tarih ise 23 Mayıs 2027 olarak açıklandı.

Fikstür çekimiyle birlikte sezonun derbi haftaları da netleşti.

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig 2026-2027 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta maç fikstürü belli oldu

SÜPER LİG İLK HAFTA PROGRAMI

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstanbul Başakşehir-Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Konyaspor-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Çorum FK

Beşiktaş-Eyüpspor

Samsunspor-Göztepe

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