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Süper Lig fikstür çekimine göre 2024-25 sezonunda Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile mücadele edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig fikstür çekimine göre 2024-25 sezonunda Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile mücadele edecek
Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen fikstürü çekiminin ardından FB'nin Süper Lig'de maç takvimi netleşirken taraftarlar Fenerbahçe Süper Lig fikstüründe hangi maçların olduğu da öğrenildi. FB Süper Lig hafta hafta mücadele programı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün 14.00'te başlayan fikstür çekimiyle beraber Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ligde yer alan takımların maç programı belli oldu.

Fenerbahçe'nin taraftarları ise GS, BJK derbileri ne zaman merak ederken 2024-25 Süper Lig FB maç fikstürünü de heyecanla bekliyordu. 

FENERBAHÇE SÜPER LİG 2024-25 MAÇ TAKVİMİ 

Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'de fikstür çekimi devam ederken derbi tarihleri belli olmadı. Kura çekiminin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta başlarken ilk yarı 20-21-22-23 Aralık'ta bitecek. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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