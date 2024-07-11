Süper Lig fikstür çekimine göre 2024-25 sezonunda Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile mücadele edecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 13:53 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

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Bugün Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen fikstürü çekiminin ardından FB'nin Süper Lig'de maç takvimi netleşirken taraftarlar Fenerbahçe Süper Lig fikstüründe hangi maçların olduğu da öğrenildi. FB Süper Lig hafta hafta mücadele programı...