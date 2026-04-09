Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda son haftalara yaklaşıldı. Ligde şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki mücadele tüm hızıyla sürerken futbolseverler ''Süper Lig ne zaman bitiyor, son maçlar ne zaman?'' merak ediyor.

Ligde 29. hafta öncesinde zirve yarışı oldukça çekişmeli devam ediyor. Galatasaray 67 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 63’er puanla takibini sürdürüyor. Dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ise 52 puanla zirve takibini sürdürürken, Avrupa kupalarına katılım hedefini koruyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor, son maçlar ne zaman?

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maçlar ne zaman? 2026 Süper Lig maç takvimi ve puan durumu

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig’de sezonun son haftası 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. 34. hafta mücadelelerinin tamamı aynı gün oynanacak. Şampiyonluk başta olmak üzere Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm düğümler Mayıs ayında çözülecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maçlar ne zaman? 2026 Süper Lig maç takvimi ve puan durumu

29.⁠ ⁠HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

Ligde yeni hafta heyecanı 10 Nisan yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Galatasaray kendi sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.

Zirve yarışındaki bir diğer karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Aynı haftada Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maçlar ne zaman? 2026 Süper Lig maç takvimi ve puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 28 21 4 3 66 21 45 2.FENERBAHÇE A.Ş. 28 18 9 1 62 28 34 3.TRABZONSPOR A.Ş. 28 19 6 3 55 30 25 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 15 7 6 49 32 17 5.GÖZTEPE A.Ş. 28 12 10 6 33 23 10 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 28 12 8 8 44 30 14 7.SAMSUNSPOR A.Ş. 27 8 12 7 31 33 -2 8.KOCAELİSPOR 28 9 7 12 23 32 -9 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 28 8 10 10 37 47 -10 10.CORENDON ALANYASPOR 28 6 14 8 34 33 1 11.TÜMOSAN KONYASPOR 28 7 10 11 33 41 -8 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 7 9 11 33 38 -5 13.HESAP.COM ANTALYASPOR 28 7 7 14 28 43 -15 14.KASIMPAŞA A.Ş. 28 6 9 13 25 38 -13 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 7 15 28 39 -11 16.ZECORNER KAYSERİSPOR 28 4 11 13 21 50 -29 17.İKAS EYÜPSPOR 28 5 7 16 19 41 -22 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 28 5 5 18 26 48 -22

