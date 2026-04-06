Anadolu Ajansı
Süper Lig erteleme maçlarında hakemler açıklandı
Süper Lig'de ertelenen Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ertelenen iki müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:
8 Nisan Çarşamba:
20.00 Göztepe-Galatasaray: Alper Akarsu
9 Nisan Perşembe:
20.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Ligin 27. haftasında oynanması planlanan maçlar, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki müsabakalarından dolayı ertelenmişti.
