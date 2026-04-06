Süper Lig'de ertelenen Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ertelenen iki müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Alper Akarsu

9 Nisan Perşembe:

20.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Ligin 27. haftasında oynanması planlanan maçlar, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki müsabakalarından dolayı ertelenmişti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mircea Lucescu yoğun bakımda! Oğlu son durumu paylaştı

