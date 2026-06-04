Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeye ilişikn kararını verdi. Alınan karar ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 9 aylık süre verildi. Peki, süresiz nafaka kalktı mı? Süresiz nafaka ne zaman kalkacak?

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme'nin süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinin ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Yüksek Mahkeme, yeni yasal düzenleme için Meclis'e 9 ay süre verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda boşanma davalarındaki sürenin uzunluğuna dikkati çekmiş, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor.



Süresiz nafaka kalktı mı? Nafaka için karar verildi

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ NEYİ KAPSIYORDU?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı öncesinde yürürlükte bulunan düzenlemeye göre, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebiliyordu. Düzenlemede ayrıca nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı hükme bağlanıyordu.

EVLİLİK SÜRESİNİN ESAS ALINMASI GÜNDEMDE

AK Parti’nin masasındaki taslağa göre, nafaka uygulamasında evlilik süresinin esas alınması planlanıyor. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde.

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