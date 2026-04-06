Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda birleşme partisiyle birlikte yarışmacılar bu kez sahnede performans sergiledi. Jüri değerlendirmesi ve seyirci oylamasıyla belirlenen şarkı yarışması sonuçları, gecenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. 5 Nisan 2026 Pazar günü ekrana gelen Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kazananlar ve ödül netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’nın son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar parkur yerine sahneye çıkarak performanslarını sergilerken, jüri üyeleri ve izleyici oylamasıyla kazanan takım ve bireysel birinci belli oldu.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor birleşme partisi kapsamında düzenlenen şarkı yarışmasında jüri koltuğunda Deniz Seki, Burak Kut ve Murat Boz yer aldı. Yarışmacılar jüri üyelerinin oluşturduğu takımlarda sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.

Gecenin sonunda yapılan seyirci oylamasıyla birlikte yarışmanın kazananı Deniz Seki’nin takımı oldu. Bireysel performanslar arasında ise Beyza, sergilediği sahne performansıyla birinciliğe uzanarak öne çıkan isim oldu.

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne oldu? (5 Nisan 2026)

ÖDÜL NE OLDU?

Birleşme partisi şarkı yarışmasının kazanan takımına verilen ödül villada konaklama hakkı oldu. Zorlu ada şartlarının ardından sunulan bu ödül, yarışmacılar için hem konfor hem de moral açısından önemli bir avantaj sağladı.

Öte yandan geceye damga vuran anlardan biri de Bayhan ile Deniz Seki’nin yıllar sonra aynı sahnede buluşarak düet yapması oldu. Performans, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne oldu? (5 Nisan 2026)

BİRLEŞME PARTİSİ TAKIMLARI

Deniz Seki'nin takımı: Murat, Nagihan, Engincan, Osman Can, Can Berkay, Bayza.

Burak Kut'un takımı: Seda, Gözde, Mert Nobre, Deniz, Lina.

Murat Boz'un takımı: Sude, Ramazan, Nefise, Sercan, Barış ve Seren Ay.

