Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor?

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında 90 bin TL tutarında promosyon anlaşması sağlandı. Bununla birlikte, 83 bini nakit, 7 bini alışveriş puanı olmak üzere toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği belirtildi. Promosyonlar Eylül 2025 maaşlarının ardından hesaplara yatacak.

Peki, Çorum Belediyesi'nin promosyon kararı kimleri kapsıyor? Başta Çorumlular olmak üzere vatandaşlar merakla araştırıyor.

90 BİN TL PROMOSYON KİMLERİ KAPSIYOR?

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aşgın, Çorum Belediyesi'ne verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Anlaşmayla birlikte, 2 bin 393 belediye çalışanına toplam 90 bin TL tutarında banka promosyonu ödenecek.

90 BİN TL PROMOSYON HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 90 bin liralık banka promosyonu ile ilgili şu bilgileri aktardı: