Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor?

Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi&#039;nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor?
Çorum, Halkbank, Promosyon, Belediye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla birlikte 90 bin lira promosyon ödenecek. Promosyonun 83 bini nakit, 7 bini alışveriş puanı olarak eylül maaşlarının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar...

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında 90 bin TL tutarında promosyon anlaşması sağlandı. Bununla birlikte, 83 bini nakit, 7 bini alışveriş puanı olmak üzere toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği belirtildi. Promosyonlar Eylül 2025 maaşlarının ardından hesaplara yatacak.

Peki, Çorum Belediyesi'nin promosyon kararı kimleri kapsıyor? Başta Çorumlular olmak üzere vatandaşlar merakla araştırıyor.

Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor? - 1. Resim

90 BİN TL PROMOSYON KİMLERİ KAPSIYOR?

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aşgın, Çorum Belediyesi'ne verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Anlaşmayla birlikte, 2 bin 393 belediye çalışanına toplam 90 bin TL tutarında banka promosyonu ödenecek.

Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor? - 2. Resim

90 BİN TL PROMOSYON HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 90 bin liralık banka promosyonu ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 lira olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin liraya çıkardık. Promosyonlar Eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak."

Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk dünyasını birleştirecek proje! Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun kilit parçasını açıkladıSilahların tesliminde ilk aşama başladı! Filistin mülteci kamplarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Lausanne - Beşiktaş maçında oynayamıyor - HaberlerMert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Lausanne - Beşiktaş maçında oynayamıyorLausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerLausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem oldu - HaberlerKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem olduVampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyor - HaberlerVampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyorUzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarındaHalef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerHalef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
Sonraki Haber Yükleniyor...