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Tarihi Kalehöyük'te araç istilası! Bir şehrin simgesi tehlikede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de tarihi Kalehöyük, park sorunu nedeniyle araç istilasına uğradı. Vatandaşlar, 'park yeri bulamıyoruz' diyerek höyük çevresine park etmek zorunda kaldıklarını belirtirken, yetkililerden kalıcı çözüm bekleniyor.

Kırşehir'de, tarihi alanlara nükseden bir park sorunu baş gösterdi.

Kırşehir'in simgelerinden biri olan ve arkeolojik değeriyle bilinen Kalehöyük, son dönemde araç istilasına uğradı. Bölgedeki park yetersizliği nedeniyle araçlarını höyük çevresine park eden vatandaşlar, çözüm bekliyor.

Tarihi Kalehöyük'te araç istilası! Bir şehrin simgesi tehlikede - 1. Resim

"PARK YERİ BULAMIYORUZ, NE YAPALIM?"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, "Park sorunu var Kırşehir'de. Arabayı koyacak yer bulamıyoruz. Mecburen buralara geliyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş Nihat Dinç ise, "Park yeri bulamayınca biz de höyük etrafına geliyoruz, ne yapalım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tarihi Kalehöyük'te araç istilası! Bir şehrin simgesi tehlikede - 2. Resim

Tarihi dokuya zarar verilmemesi adına yetkililerden çözüm bekleyen vatandaşlar, kalıcı otopark projelerinin hayata geçirilmesini istiyor. Öte yandan, Kalehöyük çevresinde oluşan araç yoğunluğunun hem tarihi alanın görünümünü bozduğu hem de muhtemel arkeolojik zararlara yol açabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, tarihi alanın duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılarda kötü bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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