Taşacak Bu Deniz 24. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluşurken, dizide yaşanacak gelişmeler ve dikkat çeken yeni isim gündeme geldi. Fragmanda ilk kez duyulan “Fatih Furtuna” detayı, yeni karakter iddialarını beraberinde getirdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüne ait ikinci fragman yayımlandı. Yayınlanan görüntülerde hem karakterler arasındaki gerilim hem de sürpriz gelişmeler izleyicinin dikkatini çekerken, özellikle son sahnedeki isim detayı merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz’in 24. bölüm 2. fragmanı, dizinin hikayesinde tansiyonun daha da yükseleceğini gösterdi. Fragmanda Eleni’nin gerçeği öğrenmesine rağmen Oruç’a bir şans daha tanıması, ikili arasındaki gerilimin yeni bölümde önemli bir kırılma noktası olacağını ortaya koyuyor. Bu gelişme, karakterler arasındaki dengelerin değişebileceğine işaret etti.

Öte yandan İso ile Fadime arasında buzların erimesi dikkat çekerken, Adil ve Esme’nin ilişkisi Şerif’in öfkesini daha da artırıyor. Fragmanda yer alan sahnelerde Şerif’in Esme’yi almak için gözü kara bir plan yaptığı ve Koçari’yi zehirlemesi, yeni bölümde yaşanacak olayların dozunun artacağını gösterdi.

TAŞACAK BU DENİZ'E FATİH FURTUNA MI GELİYOR?

Fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri ise Oruç’un gördüğü bir aracın ardından “Fatih Furtuna” ismini telaffuz etmesi oldu. Zarife'nin oğlu olan Fatih Furtuna'nın Şerif'i desteklediği ve yeni bir düşman olarak diziye dahil olacağı tahmin ediliyor.

Henüz yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak fragmanda verilen bu ipucu dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir karakter girişine işaret ediyor olabilir. Sosyal medyada da gündem olan Fatih Furtuna detayı, Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümüne yönelik beklentiyi artırdı.

FATİH FURTUNA KİM OLACAK?

Dizinin karakterleri arasında bulunan, Zarife'nin oğlu ve Oruç ve İso'nun kardeşi/abisi olan Fatih Furtuna karakteri henüz dizide görülmedi. Birkaç kez ismi duyulsa da nerede olduğu ve ne yaptığı ile ilgili soru işaretleri vardı. Dizinin yayınlanan son fragmanında Oruç'un ağzından "Fatih Furtuna" sözlerinin duyulmasıyla karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacağı tahmin edildi.

İzleyiciler ise kimin canlandıracağını merak ediyor. Ancak henüz oyuncu seçimine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

