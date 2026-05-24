TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in 29. bölümünün ardından gözler yeni fragmana çevrildi. İzleyiciler “Taşacak Bu Deniz 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok?” sorusuna cevap ararken, dizinin sezon finali takvimiyle ilgili iddialar da gündeme geldi.

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz’de son bölüm sonrası yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 29. bölümün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması merak uyandırdı. Bayram haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

TAŞACAK BU DENİZ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz’in 29. bölümünün ardından beklenen 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide normal şartlarda yeni bölüm tanıtımı, bölüm bitiminden hemen sonra ya da kısa süre içerisinde izleyiciyle buluşuyordu. Ancak bu hafta fragmanın paylaşılmaması dikkat çekti.

Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Adil’in Volkov’a karşı kurduğu plan sonrası Eleni’nin kurtarılması ve Esme ile Adil arasındaki gerilim sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fragmanın gecikmesi dizinin takipçileri arasında yayın takviminde değişiklik gündeme taşıdı.

TAŞACAK BU DENİZ 30. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Diziye ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da fragmanın yayınlanmama nedeninin Kurban Bayramı haftası olduğu tahmin ediliyor. Televizyon kanallarında bayram dönemlerinde yayın akışında değişiklikler yaşanırken, bazı diziler kısa süreli ara verecek.

Geçtiğimiz haftalarda da dizinin fragmanının birkaç gün gecikmeli yayınlandığı görülmüştü. Bu nedenle izleyiciler, yeni tanıtımın hafta içerisinde TRT 1’in resmi platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmasını bekliyor. Yapım ekibinden gelecek resmi duyuruların ardından yayın takviminin netleşmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kulislerde yer alan bilgilere göre Taşacak Bu Deniz dizisinin bayram haftasının ardından yayınlanacak 30. bölümle birlikte sezon finali yapması bekleniyor. Taşacak Bu Deniz 6 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Adil, kızını kurtarabilmek için Volkov’a kızını onunla evlendireceğini söylerken perde arkasında farklı bir plan yürüttü. Timur Volkov’u alt etmeyi başaran Adil, bu hamlesiyle yeni bir düşman kazanırken aynı zamanda kızının yerini öğrenmeyi başardı. Eleni'yi Şerif'in elinden baygın bir şekilde kurtaran Esme ve Adil Koçari'ye geri döndü.

