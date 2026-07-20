TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 132 Tren Makinisti alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilanda makinist alımı başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, TCDD Taşımacılık 132 yeni makinist alımı başvuru şartları neler?

TCDD Taşımacılık A.Ş., farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 132 işçi makinist alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların, ilanın son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen eğitim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai aday listesi TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye iletildikten sonra, adaylar 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde evraklarını şahsen teslim edecek. Evrakları kabul edilen adaylar aynı gün sözlü sınava alınacak.

Tarih ve saatlere ilişkin ayrıntılar TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesinde yayımlanacak. Ayrıca adaylara bireysel tebligat yapılmayacak.

TCDD Taşımacılık 132 yeni makinist alımı yapacak! TCDD makinist alımı başvuru şartları ve tarihleri

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİLİK” alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilidir. (Son 1 yıl içinde Tren Makinisti ve Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerden alınmış Sağlık Kurul raporu (En az göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji ve kardiyoloji branşlarına ilişkin esaslara göre muayene yapılmalı “Tren Makinisti olarak çalışır” veya “A grubunda çalışır” ibaresi olmalı)

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