Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetki alanında bulunan Şarköy ilçesinde, bu sabah erken saatlerde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan kesinti, özellikle İstiklal Mahallesi'ni etkiledi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, bu sabah yaşanan ana boru arızası nedeniyle suların ne zaman geri geleceğini merak konusu oldu.

TESKİ kesintiden etkilenen bölgelerin listesini tek tek duyururken, özellikle Fevzi Paşa Caddesi, Nazımbey Sokak ve Dr. Cemal Özkan Caddesi çevresi başta olmak üzere birçok sokakta su akışı geçici olarak sekteye uğradı.

TESKİ duyurdu! 2 Aralık Şarköyde sular ne zaman gelecek?

2 Aralık 2025 Salı günü 08.00'de Şarköy'de başlayan su kesintisinin 12.00'de yeniden gelmesi bekleniyor.

TESKİ'den gelen son bilgilere göre, Şarköy İstiklal Mahallesi'ndeki ana boru arızasının onarımı hızlıca sürdürülürken, kesintinin yaşandığı bölgeler arasında Fevzi Paşa Caddesi, Nazımbey Sokak, Dr. Cemal Özkan Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokak yer alıyor.

Şarköy'de su kesintisinden etkilenecek yerler şunlardır;

Fevzi Paşa Cad., Nazımbey Sok., Kagir Sok., Dr. Cemal Özkan Cad., Şehit Er Reşat Al Sok., Toraman Sok., Sadık Güvenilir Sok., Yeni Sok., Öğr. Faruk Doğan Sok., Devran Sok., Kamber Baldak Sok., Şoför Elmas Sok., Kayıkhane Yolu Sok., Evrenos Sok., Evrenosbey Cad., Öğr. Şener Akgül Sok., Dürüst Sok., Gülistan Sok., Emsal Sok., Şehit Er Kadir Çömlek Sok., Birlik Sok., Şehit Er Hüseyin Dursun Sok., İsmail Hakkı Özgen Cad., Çatal Sok., Eski Sok., Emirgan Sok., Diyar Sok.

Editör:SEVCAN GİRGİN

